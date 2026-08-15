အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်း အခမ်းအနားကို အာယာသွလ္လာဟ် မကာရေမို ရှီးရာဇီး တက်ရောက်မှုဖြင့် ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် နေ့ နှင့် တိုက်ဆိုင်၍ ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ် များ၏ အဋ္ဌမမြောက် အေမာမ် ဖြစ်တော်မူသော အီမာမ် ရေဇာ (အ.စ) အား အောက်မေ့ဂုဏ်ပြုသည့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်း အခမ်း အနားကို ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နာစေရ် မကာရေမို ရှီးရာဇီး တက်ရောက်၍ ကျင်းပ ခဲ့ပြီး ရှဟာဒသ် ဖြစ်တော်မူခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးကာ မရ်စီယဟ် များ ရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1852949
Your Comment