ကရာချိမြို့အဖွဲ့၏ “ ဟိုစိုင်းန် နီမဟောလ်” လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် သွေးလှူဒါန်းပွဲကျင်းပ၊ သွေး ၉၂ ပုလင်း စုဆောင်းရရှိ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ကရာချိမြို့အဖွဲ့က ပြုလုပ်သည့် “ ဟိုစိုင်းန် နီမဟောလ်” လှုပ်ရှားမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် မေတ္တာ၊ ကရုဏာနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် သွေးလှူဒါန်းပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။ စေတနာရှင်များ၏ ရက်ရောစွာ ပါဝင်လှူဒါန်းမှုကြောင့် သွေး ၉၂ ပုလင်း စုဆောင်းရရှိခဲ့ပြီး အသက်ကယ်တင်နိုင်သည့် လူမှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါ တယ်။
၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၁၇:၁၇
News ID: 1853554
Your Comment