မဂိုရှီအဟ်ဂျာမေအ်ဗလီတွင်အာရှူရာနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်၁၇ကြိမ်မြောက်အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အမည်နာမတော်ဖြင့်စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲကျင်းပ။ ။Photos
အဗ်နာ ။ ။ ။ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ မဂိုရှီအဟ်ဂျာမေမတ်စ်ဂျစ်ဒ် (လမ်း ၃၀ ဗလီကြီး) ၌ IHBDC မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ၁၇ ကြိမ်မြောက် အာရှူရာနေ့အထိမ်းအမှတ် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အမည်နာမတော်ဖြင့် စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲကို အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ရာ ယခုနှစ်တွင် ဘာသာဝင် ၇၇ ဦး လာရောက်၍ စေတနာဖြင့် သွေးလှူဒါန်းခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ Photos Credit - Mogul Shia Jamay Masjid
၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၃၇
News ID: 1853671
Your Comment