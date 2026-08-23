အီရန်နှင့် အီရတ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများ ဘဂ္ဂဒက်တွင် တွေ့ဆုံ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစ္စလာမ့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် ဦးဆောင်သော အီရန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အီရတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်သည့် ခရီးစဉ်၏ ပထမနေ့ဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက် ၂၀၂၆ ခုနှစ် နံနက်ပိုင်းတွင် အီရတ်လွှတ်တော်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ အီရတ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဟိုင်ဘတ် အယ်လ်ဟာလ်ဘူစီ နှင့် အီရတ်လွှတ်တော် အမတ်အချို့တို့နှင့် တွေ့ဆုံကာ အီရန်နှင့် အီရတ် နှစ်နိုင်ငံအကြားရှိ အမျိုးမျိုးသော ကိစ္စရပ်များ နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
၂၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၃၅
News ID: 1856258
Your Comment