အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်သူ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ အယူအဆများနှင့်အညီ သမ္မတနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များက သစ္စာပြုအလေးပြုခြင်း ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။အစိုးရအဖွဲ့ ရက်သတ္တပတ်၏ ပထမဆုံးနေ့နှင့် တိုက်ဆိုင်၍ အီရန် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသည် သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ အုတ်ဂူဗိမာန်သို့ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုနေရာတွင် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံကို တည်ထောင်သူ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အား ရိုသေလေးစားစွာ အလေးပြုခဲ့ကြပြီး၊ ထိုအပြင် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ အယူအဆများနှင့် ရည်မှန်းချက်များအပေါ် ဆက်လက်သစ္စာပြုကြောင်း ထပ်မံ အတည် ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1857644
Your Comment