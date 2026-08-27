ဒေါပုံမြို့နယ် နွယ်အေးစွန္နီဂျာမေအ် ဗလီကြီး မဒရ်စဟ်တွင် ကျောင်းသား၊ ဆရာ ၁၆၀ ဦးအတွက် တီချယ်ဂျူး မိသားစု က ထမင်းကျွေးအလှူပြု။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ဒေါပုံမြို့နယ် နွယ်အေးစွန္နီဂျာမေအ် ဗလီကြီး၏ မဒရ်စဟ်အဗ်ဒွလ်မသီးန် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် အာဂုံဆောင်ကျောင်းနှင့် မော်လဝီအခြေခံကျောင်းရှိ ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများအတွက် တီချယ်ဂျူး မိသားစုက ဩဂုတ် ၂၇ ရက်တွင် လူဦးရေ ၁၆၀ ဦးစာ တစ်နပ်စာ ထမင်းကျွေးအလှူ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အမဲသား အာလူးဟင်းနှင့် ပဲဟင်းတို့ဖြင့် ကျွေးမွေးလှူဒါန်းခဲ့ကာ တစ်ရက်စာကုန်ကျစရိတ်မှာ ကျပ် ၄ သိန်း ဖြစ်ကြောင်း သိ ရပါတယ်။ Photos Credit - ဒေါပုံမြို့နယ် နွယ်အေးစွန္နီဂျာမေဗလီလူမှုကူညီရေးအသင်း
၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၀၁:၄၈
News ID: 1858065
Your Comment