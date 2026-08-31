တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ် မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ် လူ ၁၅၀၀ ခန့်အား အစားအစာ နှင့် သစ်သီးများ ဝေငှ / အိန္ဒိယ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ဂျောင်န်ပူရ် မြို့ တွင် ၁၇ ရဗီအုလ်အော်ဝလ် နေ့တွင် ကျရောက်သည့် တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ် မင်္ဂလာ နှင့် ဝဟ်ဒတ်သ် ရက်သတ္တပတ် ( အစ္စလာမ့်ညီညွတ်ရေး ရက်သတ္တပတ် ) အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အီဒရာအေခါဒိမာနေ အင်ဆာနီယတ်သ် နှင့် အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်က် (အ.စ) မဒရ်စဟ် တို့က ဂျောင်န်ပူရ် ခရိုင်ဆေးရုံ နှင့် မီးရထားဘူတာတွင် လူနာများ၊ လူနာစောင့်များနှင့် လိုအပ်ချက်ရှိသူ ခရီးသည်များ စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်အား သစ်သီး၊ ဘီစကစ်နှင့် ဖျော်ရည်များ ဝေငှခဲ့ခဲ့ပါတယ်။ H.I ဆယက်ဒ် ဆဖ်ဒါရ် ဟိုစိုင်းန် ဇိုင်ဒီ က ဦးဆောင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Photos Credit - Maulana Safdar Husain Zaidi
၃၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၁၇:၀၄
News ID: 1859611
Your Comment