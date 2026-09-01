မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) နှင့် အေမာမ် ဂျအ်ဖာရ် ဆွာဒစ်က် (အ.စ) တို့၏ မွေးနေ့အခါသမယတွင် သာသနာ့ ကျောင်းသားများ အား တရားဝင် အမာမဟ် ပေါင်းပေး။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ယနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ (၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်) တွင် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) နှင့် အေမာမ် ဂျအ်ဖာရ် ဆွာဒစ်က် (အ.စ) တို့၏ မွေးနေ့အခါသမယတွင် သာသနာ့ ကျောင်းသား များ အား တရားဝင် အမာမဟ် ပေါင်းပေးသည့် အခမ်းအနားကို ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နာစေရ် မကာရေမို ရှီးရာဇီး နှင့် အာယာသွလ္လာဟ် မိုဟမ္မဒ်ဂျဝါဒ် ဖွာဇေလ်လန်ကရာနီ တို့က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၈:၁၆
News ID: 1860213
Your Comment