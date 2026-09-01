လာဟိုးရှိ ဂျာမီယာ အွမ်မုလ်ကိတဗ် ၏ ကြီးမှူးမှုဖြင့် အမျိုးသမီးများအတွက် “အွန်မ်မတ်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး” ညီလာခံ ကျင်းပ (၁) ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဂျာမီယာ အွမ်မုလ်ကိတဗ် လာဟိုး နှင့် တဟ်ရိခ် ဘိဒါရီ အွန်မ်မတ်သ်သေမွတ်စ်သဖာ (အမျိုးသမီးများ) တို့၏ ကြီးမှူးမှုဖြင့် “အာဇာနည်အွန်မ်မသ်၏ အမြင်တွင် အွန်မ်မတ်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အမျိုးသမီးများအတွက် အွန်မ်မသ် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ညီလာခံကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ ဟီဂျရီ ၁၄၄၈ ခုနှစ် ရဗီအုလ်အော်ဝလ် ၁၇ ရက်၊ တနင်္လာနေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ညီလာခံတွင် မွတ်စလင်မ် အွန်မ်မသ်တစ်ရပ်လုံး၏ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် အချင်းချင်းညီညွတ်မှု၏ အရေးပါမှုကို အလေးထား ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Photos Credit - Islamimarkaz Current Affairs
၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၀၂:၃၆
News ID: 1860310
Your Comment