ဂျာမေ အသိုလ် မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) အလ်အာလေမီယဟ် ဘွဲ့ရများက မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် တွေ့ဆုံ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ဂျာမေ အသိုလ် မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) အလ်အာလေမီယဟ် ဘွဲ့ရများ အနက် အချို့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်း ( စက်တင်ဘာ လ ၂ရက်နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ) တွင် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာရမ်ဒွါန်နီနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲကို အီရန်နိုင်ငံ၊ ကွမ်းမြို့ရှိ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၀:၀၃
News ID: 1861116
Your Comment