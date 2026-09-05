အီရန် တရားစီရင်ရေးအကြီးအကဲ အာယာသွလ္လာဟ် ဂိုလာန်မ် ဟိုစိုင်းန် မိုဟ်စင်နီ အယေအီ သည် ဒေလီ ဂျာမေအ် မတ်စ်ဂျစ်ဒ် သို့ သွားရောက်ဝတ်ပြု။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်နိုင်ငံ တရားစီရင်ရေးအကြီးအကဲ အီရန်တရားသူကြီးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ဂိုလာန်မ် ဟိုစိုင်းန် မိုဟ်စင်နီ အယေအီ သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် သမိုင်းဝင် ရှာဟီ ဂျာမေအ် မတ်စ်ဂျစ်ဒ် ၌ သောကြာနေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မတ်စ်ဂျစ်အီမာမ်နှင့် တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများကိုလည်း အလေးထားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1861949
Your Comment