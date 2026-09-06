စီရစ်ခ်မြို့တွင် အမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့သူများ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ဈာပနအခမ်းအနား ကျင်းပ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။အီရန်နိုင်ငံ စီရစ်ခ်မြို့ တွင် အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သူများအတွက် ဈာပန ကို ကြီးကျယ် ခမ်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ကျဆုံးသူများ၏ မိသားစုဝင်များအပြင် ရှီအဟ် နှင့်စွန်နီ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးပညာရှင်များ နှင့် ပြည်သူအများအပြား ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါ တယ်။ တက် ရောက်သူများက ကျဆုံးသူများ၏ မိသားစုဝင်များနှင့်အတူ ဝမ်းနည်းကြောင်းနှင့် စာနာ ထောက်ထား ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပြီး မိမိတို့၏ တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာ သန္နိဋ္ဌာန်ကို ထပ်မံ အတည်ပြု ခဲ့ကြ ပါတယ်။
၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1862422
Your Comment