မော်လမြိုင်မြို့ လှိုင်မင်းဗလီတွင် ၁၅၀၁ ကြိမ်မြောက် မဟာတမန်တော်(ဆွ)နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ လှိုင်မင်းဗလီတွင် လှိုင်မင်းဗလီ ဂေါပကအဖွဲ့နှင့် အခြေခံ အစ္စလာမ် သာသနာရေးရာကောင်စီတို့က ကြီးမှူး၍ ၁၅၀၁ ကြိမ်မြောက် မဟာတမန်တော် (ဆွ) နေ့ အထိမ်းအမှတ် အစီအစဉ်ကို စက်တင်ဘာ ၅ ရက်က ကျင်းပခဲ့ပြီး အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများက လူ့အဖွဲ့ အစည်းများ အကြား သဟဇာတဖြစ်ရေးနှင့် လောကကိုအလှဆင်နိုင်သော တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ၏ စံပြလုပ်ဆောင် ချက်များ ကို မျှဝေဟောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ Photos Credit – Myint Thein
၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၀၉:၅၁
News ID: 1862520
Your Comment