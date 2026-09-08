အီရန် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဘာသာရေးပညာသင်ကျောင်းများ၏ အီရန်သက္ကရာဇ် ၁၄၀၅ –၁၄၀၆ ခုနှစ် စာသင်နှစ်သစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။စနေနေ့ နံနက် (၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်)တွင် ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) သည် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ကွမ်းမြို့သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့နှင့် တိုက်ဆိုင်၍ အီရန် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ဘာသာရေးပညာသင်ကျောင်းများ၏ အီရန် သက္ကရာဇ် ၁၄၀၅–၁၄၀၆ ခုနှစ် စာသင်နှစ်သစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ကွမ်းမြို့ရှိ ဖိုင်ဇီယေဟ် ဘာသာရေးပညာသင် တက္ကသိုလ် ကျောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးပညာရှင်များ၊ ဆရာများနှင့် ကျောင်းသားများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၈:၂၇
News ID: 1863175
Your Comment