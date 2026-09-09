သစ်ဗယန်း စင်တာ တာဝန်ရှိသူက အာဖဂန်နစ္စတန်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ အဗ်နာ သတင်းဌာနသို့ ပြောကြား။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ သစ်ဗယန်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေး လှုပ်ရှားမှုများဆိုင်ရာ စင်တာ၏ တာဝန်ရှိသူဖြစ်သူ ဟွတ်ဂျ်ဂျ သိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် ဆယက်ဒ် အီစာ ဟိုစိုင်းန်နီ မဇာရီသည် အဗ်နာ သတင်းဌာနသို့ သွား ရောက်ခဲ့ပြီး၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ မြေပြင်အခြေအနေများ၊ ရှီအဟ် မွတ်စလင်များ၏ အခြေအနေများနှင့် အဆိုပါနိုင်ငံတွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုသတင်းမီဒီယာမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ပါတယ်။
၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၂
News ID: 1863733
Your Comment