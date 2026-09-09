ရုရှားနိုင်ငံတွင် ဒါဂက်စတန်မှ လူငယ် ၇၅ ဦးအတွက် ကုရ်အာန်သင်ကြားရေးသင်တန်း ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရုရှားနိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင် ဒါဘန့်မြို့တွင် ဒါဂက်စတန်မှ လူငယ် ၇၅ ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ၁၇ ကြိမ်မြောက် နွေရာသီ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် အဖတ်သင်တန်း၏ အပိတ်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသင်တန်း ပြီးဆုံးချိန်တွင် သင်တန်းသားများအား အောင်လက်မှတ်တစ်စောင်စီနှင့် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် တစ်အုပ်စီ ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၂
News ID: 1863736
Your Comment