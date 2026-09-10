ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ကမ်းခြေတွင် ဘဝ/တင်းမာမှုများကြားမှ ငြိမ်းချမ်းမှု။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားသည် ကမ္ဘာ့အာရုံစိုက်မှု၏ အဓိကနေရာတစ်ခု ဖြစ်နေသော်လည်း အီရန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ ပြည်သူများ၏ နေ့စဉ်ဘဝသည် ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်လည်ပတ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဒေသများအနက် ကူဟက်စ်တက်ခ် (Kouhestak) သည် ယခင်က အမေရိကန်၏ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားတစ်ခု တိုက်ခိုက်ခံရပြီး လူသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် နာကျင်ဖွယ်နေ့ရက်များကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ဒေသတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။သို့သော် ထိုသို့သော တင်းမာမှုများနှင့် ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်များ ရှိနေသည့်ကြားမှပင် ကမ်းရိုးတန်းဒေသရှိ လူတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝသည် ဆက်လက်ရှင်သန်လည်ပတ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၉
News ID: 1864141
Your Comment