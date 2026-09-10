  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

အီရန်နိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ၏ ကွမ်း မြို့ ခရီးစဉ် ပထမနေ့။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။အီရန်သမ္မတ၏ ပထမဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ရေဇာ အာရစ်ဖ် သည် တနင်္လာနေ့၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက် နေ့ တွင် ကွမ်မြို့သို့ သွားရောက်သည့် ခရီးစဉ်၏ ပထမနေ့ဖြစ်ပါတယ်။မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အလီ အစ်ဗ်နေ ဂျအ်ဖရ် အာဇာနည်များ သင်္ချိုင်း သို့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် အီရန်၊ အီရတ်စစ်ပွဲ နှင့် ရမ်ဒွါန် စစ်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သည့် အာဇာနည်များ၏ သင်္ချိုင်းများကို သွားရောက်ဇေယာရသ် ပြုပြီးနောက် ကွမ်းမြို့ ဟောင်ဇာသိပ္ပံပညာရှင်များအသင်း (Society of Qom Seminary Teachers) မှ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ်။

၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၀၀:၀၀
News ID: 1864147

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha