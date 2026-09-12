မီးနာဗ် ရှိ ရှဂျရေဟ်သွယေဗဟ် မူလတန်းကျောင်း / မပြီးဆုံးသေးသော အိပ်မက်များ၏ ဇာတ်လမ်း ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အမေရိကန်၊အစ္စရေး အစိုးရ၏ အီရန်နိုင်ငံအပေါ် စစ်ပွဲနှင့် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှု စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် ၏ ပထမဆုံးနာရီများအတွင်း မီ'နာဗ် မြို့နှင့် ဂျရေဟ်သွယေဗဟ် မူလတန်းကျောင်း တို့သည် ဒုံးကျည်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသား ၁၆၈ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ယခုအခါ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ မိသားစုဝင်များသည် ထိုကျောင်း၏ အပျက်အစီးများအကြားတွင် စုဝေးကာ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့ရသူများကို အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုလျက်ရှိကြပါတယ်။
၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၁၂
News ID: 1864857
Your Comment