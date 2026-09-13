အီရန်တွင် မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားအပေါ် အမေရိကန်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အခြေအနေ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းတွင် အီရန်နိုင်ငံ ဟော်မိုဇ်ဂန်ပြည်နယ်၊ ဆီရစ်ဒေသ၌ ကျင်းပနေသော မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကို အမေရိကန်က ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူ ၇၂ ဦး ထိခိုက်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သဖြင့် မင်္ဂလာပွဲ၏ ပျော်ရွှင်စရာအခမ်းအနားသည် ဝမ်းနည်းဖွယ် အခမ်းအနားအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်၏ အဆိုပါ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့သူ ၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၆၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရရှိသူများအနက် အများစုမှာ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1865282
Your Comment