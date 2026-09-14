စစ်ပွဲကို အနိုင်ရရန် လက်နက်များထက် ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ် နှင့် မယိမ်းယိုင်သောယုံကြည်ချက် ပိုမိုလိုအပ် ။ ။ Photo
အဗ်နာ ။ ။ စစ်ပွဲတစ်ခုကို ခေတ်မီလက်နက်များ နှင့် စစ်ရေးအင်အားတစ်ခုတည်းဖြင့် အနိုင်ရရှိနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ် ၊ သံမဏိကဲ့သို့ မယိမ်းယိုင်သောသတ္တိ နှင့် မတုန်မလှုပ်သောယုံကြည်ချက်တို့ကလည်း အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင် မဆုတ်မနစ်တည်ကြည်မှုနှင့် ခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်တို့သည် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည့် အင်အားများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၃၅
News ID: 1865747
Your Comment