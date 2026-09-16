“ခုခံတော်လှန်ရေး အမျိုးသမီး ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာကို ပုံဖော်သူ” ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ “ခုခံတော်လှန်ရေး အမျိုးသမီး ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာကို ပုံဖော်သူ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲကို တနင်္လာနေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများနှင့် အီရတ်နိုင်ငံမှ “လီဝါ အယ်လ်ကောင်စဲရ် ” အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဒေါက်တာ အလာဆွန်ဒ် ( ဟောင်ဇေအေလ်မီယေ နှင့် တက္ကသိုလ် ဆရာမ ) က အဓိကဟောပြောခဲ့ပြီး မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1866554
Your Comment