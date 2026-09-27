စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ ပထမဆုံးကျောင်းဖွင့်ရက်တွင် ဒေါက်တာ ကာလီဗါဖ် သည် ရှဟီးဒ် အာယသ် မူလတန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစ္စလာမ့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တီဟီရန်မြို့ ၊ အမှတ် ၁၄ ခရိုင်ရှိ ရှဟီးဒ် အာယသ် ယောကျ်ားလေး မူလတန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၅
News ID: 1870901
Your Comment