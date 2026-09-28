အမျိုးသမီး ဘာသာရေးပညာရေးကျောင်းများ နှင့် ဂျအ်မေအသွန်ဇ်ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) တို့၏ ပညာသင်နှစ်သစ် စတင်ခြင်း အခမ်းအနား ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အမျိုးသမီး ဘာသာရေးပညာရေးကျောင်းများနှင့် ဂျအ်မေအသွန်ဇ်ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) တို့၏ ပညာသင်နှစ်သစ် စတင်ခြင်း ပူးတွဲအခမ်းအနားကို “အာဇာနည် အေမာမ် နှင့် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ ကတိသစ္စာ” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စနေနေ့ (၂၀၂၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ရက်) နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံ၏ ဘာသာရေးပညာရေးကျောင်းများ ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အာယာသွလ္လာဟ် အအ်ရာဖီ တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး ၊ ဘာသာရေးပညာရေးကျောင်းများ၏ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ စီမံခန့်ခွဲရေးမှူးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခမ်းအနားကို အာယာသွလ္လာဟ် ရှရီအီ(ရ.ဟ) ခန်းမ ၊ အမျိုးသမီး ဘာသာရေးပညာရေးကျောင်းများ ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၂:၁၂
News ID: 1871322
Your Comment