ဟစ်ဇ်ဘိုလာ အဖွဲ့ ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် သည် လက်ဘနွန် ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့၏ ယခင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီး၊ အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးနှင့် ခုခံရေးလှုပ်ရှားမှု၏ ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်များအနက် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် တိုက်ပွဲဝင်ရေးနယ်ပယ်များတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင် အစ္စရေးအစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဘေရွတ်မြို့ တောင်ပိုင်း ဒါဟီယာဒေသ၌ ၂၀၂၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ တွင် ကျဆုံးရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၂:၅၂
News ID: 1871349
Your Comment