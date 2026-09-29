ယီမင်နိုင်ငံရှိ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် တပ်ဖွဲ့များ၏ တိုက်ပွဲဝင်စစ်မျက်နှာများတွင် ရှေ့ဆက်တိုးမြှင့် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ယီမင်နိုင်ငံရှိ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် တပ်ဖွဲ့များသည် လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း တိုက်ပွဲဝင်စစ်မျက်နှာများတွင် ရှေ့ဆက်တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ပင်လယ်နီဝမှာရှိသော မဟာဗျူဟာမြောက် ကျွန်းအချို့ကို သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြင့် ထိုဒေသတွင် အပြောင်းအလဲသစ်များကို ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ ဤဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများသည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ရေနံတင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းအပေါ် ဖိအားများကို တစ်ပြိုင်နက်တိုးမြှင့်စေခဲ့ပြီး ဆော်ဒီအရာရှိများကို တုံ့ပြန်ရန် နည်းလမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်စေရန် တွန်းအားပေးလျက်ရှိပါတယ်။
၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၃:၁၈
News ID: 1871620
Your Comment