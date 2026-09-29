အနောက်ဘင်္ဂလားတွင် « အေမာမ်မဲဟ်ဒီ (အ.စ) နှင့် မရ်ဂျအီယသ် » ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ရှိ ဂုန်နာရ်ဘန်ဒေသတွင် « အေမာမ်မဲဟ်ဒီ (အ.စ) နှင့် မရ်ဂျအီယသ် » ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် သာသနာပြုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ အာလင်မ်ပညာရှင်များ ၁၅ ဦးကျော်နှင့် မုအ်မင်န်များ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၅၀ မှ ၂၀၀ ဦးအထိ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး လူငယ်များလည်း ထင်ရှားစွာ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1871821
Your Comment