H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် အာဇာနည် ဖြစ်ခြင်း ဒုတိယနှစ်ပတ်လည် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနား။ ။ photos

အဗ်နာ ။ ။ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ ဘေရွတ် ၊ အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒက်နှင့် အီရန်နိုင်ငံ တီဟီရန်မြို့များတွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့ကို ထောက်ခံသူများ နှင့် အားပေးသူ ထောင်နှင့်ချီက အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားများ ကျင်းပခဲ့ကြပြီး ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့ ၏ ယခင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် အာဇာနည် ဖြစ်ခြင်း ဒုတိယနှစ်ပတ်လည်နေ့ကို အောက်မေ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ်သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်း ဒဟီယာဒေသကို အစ္စရေးက လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ရှဟီးဒ်( အာဇာနည် ) ဖြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1872308
Your Comment