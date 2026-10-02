ကြံ့ကြံ့ခံ တော်လှန်ရေးတပ်ဦး၏ အာဇာနည်တပ်မှူးများ ကွယ်လွန်ခြင်း ဒုတိယနှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ကြံ့ကြံ့ခံ တော်လှန်ရေးတပ်ဦး၏ ကျဆုံးခဲ့သော အာဇာနည်တပ်မှူးများ ကွယ်လွန်ခြင်း ဒုတိယနှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ကြာသပတေးနေ့ညနေ ၂၀၂၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် တွင် အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) ၏ အယ်လ်ကွတ်ဒ်စ် တပ်ဖွဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အီစ္စမာအီ ကန်အာနီ နှင့် အာဇာနည်မိသားစုဝင်များ အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မီလတ်ဒ်မျှော်စင် အစည်းအဝေးစင်တာတွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၂:၁၅
News ID: 1872825
Your Comment