အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ ၏ ညီမ ကွယ်လွန် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ ၏ ညီမ ကွယ်လွန်သွားခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူမ ၊မရ်ဟွန်မ်မဟ် အား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကရုဏာတော်နှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြည့်အဝ ပေးသနားတော်မူပါစေကြောင်း၊ အစဉ်အမြဲ ငြိမ်းချမ်းရာဘုံ၌ စံမြန်းနိုင်ပါစေကြောင်းနှင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုဝင်များအား စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်ရန် ခွန်အားပေးသနားပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။
၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၅
News ID: 1872847
Your Comment