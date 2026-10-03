အီရတ်နိုင်ငံ တွင် အမေရိကန်၏ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာ စစ်ရေးတပ်စွဲမှုကို ဓာတ်ပုံများမှတစ်ဆင့် မြင်တွေ့ရခြင်း ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ အီရတ်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာချိန်မှစ၍ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များသည် အီရတ်နိုင်ငံရှိ နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေသော စစ်အခြေစိုက်စခန်းများမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ထွက်ခွာသွားသည့်အချိန်အထိ အီရတ်တွင် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးတပ်စွဲမှုသည် ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဤဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွင် ထိုကာလအတွင်း ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည့် အရေးပါဆုံး ဓာတ်ပုံအချို့နှင့် နှစ်များတစ်လျှောက် အီရတ်နိုင်ငံအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များကို ပြန်လည်လေ့လာတင်ပြထားပါတယ်။
၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၀
News ID: 1873383
Your Comment