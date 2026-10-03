အီရန် နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော တရားဟောဆရာများက မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် တွေ့ဆုံ
အီရန် နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော တရားဟောဆရာများအနက် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးပညာရှင်များဖြစ်ကြသော H.I အာလီ ၊ H.I ဗဒါဒရာန် ၊ H.I ဟိုစိုင်းန်နီ အရာကီ ၊ H.I မာန်ဒေဂါရီ ၊ H.Iသွာအိဗ် နှင့် H.I ရှိက် ခ် သွာဒီ တို့အပါအဝင် တစ်စုသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ဝန်းကျင် နံနက်ပိုင်းတွင် ကွမ်း မြို့ရှိ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) အဖွဲ့ချုပ် သို့ သွားရောက်ကာ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာရမ်ဒွါန်နီနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1873385
Your Comment