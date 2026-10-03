မရ်ဟွန်မ် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အား အောက်မေ့ သတိရ ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနား တီဟီရန်မြို့တွင် ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မရ်ဟွန်မ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အား အောက်မေ့ သတိရ ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၊၂၀၂၆ ခုနှစ် တွင် နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထင်ရှားသူများ တက်ရောက်ကြပြီး တီဟီရန်မြို့တော် ရှိ ရှဟီးဒ် မိုသွာဟာရီ အဆင့်မြင့်ကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမ်၎တ ကိုယ်တိုင်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1873389
Your Comment