အာယာသွလ္လာဟ် နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ က ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မရ်ဟွန်မ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မူစာ ရှိုဗိုင်ရီ ဇန်ဂျာနီ အား ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့သည့် အခမ်းအနားကို သောကြာနေ့ ၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ ၏ ကြီးမှူးမှုဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ အိုလမာ နှင့် သာသနာ့ ကျောင်းသားများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာရမ်ဒွါန်နီ လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၉
News ID: 1873841
Your Comment