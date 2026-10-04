ကွမ်းမြို့တွင် “တော်လှန်ရေးအာဇာနည်များ” ညီလာခံ ကျင်းပ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ တော်လှန်ရေးအာဇာနည်များ ညီလာခံ ကို ပါလက်စတိုင်း အစ္စလာမ်မစ် ဂျေဟာဒ် လှုပ်ရှားမှု ၏ အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် နာဆေရ် အဘူ ရှရီးဖ် နှင့် ကွမ်း မြို့ ဟောင်ဇာ အေလ်မီယေ ၏ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး ဖြန့်ဝေရေးရုံး သုတေသနဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲ H.I နဂျဖ် လက် ဇာအီ တို့က ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါညီလာခံကို ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် အာဇာနည်ဖြစ်ခဲ့သည့် ဒုတိယမြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပါကစ္စတန် မွတ်စလင်မ် များညီညွတ်ရေး မဂျ်လစ် ၏ ကွမ်း မြို့ခွဲက ဦးစီး၍ ကွမ်း မြို့ရှိ ဂဒီးရ် အစည်းအဝေးခန်းမ တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1873846
Your Comment