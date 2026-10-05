H.I အိဖ်သေခါရ် ဟိုစိုင်းန် အန်ဆွာရီ ၏ ၁၂ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် နေ့တွင် ကက်ရှ်မီးယားတစ်ဝန်း ကုရ်အာန်ရွတ် ခွာနီ နှင့် မဂျ်လစ်များ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဘာသာရေးပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် နှင့် လူမှုရေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ H.I အိဖ်သေခါရ် ဟိုစိုင်းန် အန်ဆွာရီ ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဂျမ်မူး နှင့် ကက်ရှ်မီးယား ဒေသရှိ နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ကုရ်အာန်ခွာနီ ၊ စူရဟ် ဖာသေဟဟ်ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ မရ်စိယာရွတ်ဖတ်ခြင်းနှင့် မဂျ်လစ်များကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားများတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးပညာရှင်များ၊ ဇာကိရ်များ၊ ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ထင်ရှားသူများအပြင် လူမှုအလွှာအသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၅:၁၁
News ID: 1874148
Your Comment