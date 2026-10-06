ဟဇရသ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ရောင်ဇာတော် မြတ် တွင် ဝတ်ပြုရာနေရာတွင် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် အာဇာနည် ဖြစ်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ
အဗ်နာ ။ ။ လက်ဘနွန် ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့၏ ယခင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် အာဇာနည် ဖြစ်ခြင်း ၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို သောကြာနေ့ည အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် တွင် လူထုအလွှာအသီးသီးမှ ပြည်သူများ အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ကွမ်း မြို့ ရှိ ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ရောင်ဇာတော် မြတ် ၏ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ဝတ်ပြုဆောင် ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၅:၁၇
News ID: 1874577
Your Comment