ဂါဇာရှိ ရှိက်ခ် ရစ်ဇ်ဝမ်န် သင်္ချိုင်းတွင် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ၁၀၅ ဦး၏ ဈာပန နှင့် မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စရေး၏ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအတွင်း တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသော ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ၁၀၅ ဦး၏ ရုပ်အလောင်းများကို ဂါဇာမြို့ ၏ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ရှိက်ခ် ရစ်ဇ်ဝမ်န် သင်္ချိုင်း တွင် မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အစုလိုက် ဈာပနအခမ်းအနားသို့ သေဆုံးသူများ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် ဆွေမျိုးနီးစပ်သူများတက်ရောက်ကာ မိမိတို့၏ ချစ်ခင်ရသူများအား နောက်ဆုံးအကြိမ် နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၀
News ID: 1874745
Your Comment