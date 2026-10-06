ရှီးရာဇ်မြို့တွင် “ရမ်ဒွါန်စစ်ပွဲ” အတွင်း ကျဆုံးသူများကို ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ပွဲ ကျင်းပ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အီရန်နိုင်ငံ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကျူးကျော်ခံရသည့်စစ် “ရမ်ဒွါန်စစ်ပွဲ” အတွင်း ကျဆုံးခဲ့သော အာဖဂန်အာဇာနည် အလီရေဇာ ဖိုင်ဇီယန် နှင့် အီရန်အာဇာနည် မီလာဒ် ဆဖာရီ တို့အတွက် အောက်မေ့ဂုဏ်ပြုပွဲကို အီရန်နိုင်ငံ ဖာရ်စ်ပြည်နယ်ရှိ ရှီးရာဇ်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ရှီးရာဇ်မြို့ သောကြာနမာဇ် ရှေ့ဆောင်ဆရာ နှင့် ဖာရ်စ်ပြည်နယ်ရှိ ဝလီယေဖကီးဟ်၏ ကိုယ်စားလှယ် အာယာသွလ္လာဟ် ဒေဂျ်ကမ် က မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး၊ အစိုးရနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအပြင် အာဇာနည်မိသားစုများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1874756
Your Comment