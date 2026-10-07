ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ က အာယာသွလ္လာဟ် နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ ထံသွားရောက်၍ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမေးမြန်း ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် မရ်ဂျအ် တစ်ပါး ဖြစ်သည့် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နူးရ်ရီ ဟမ်ဒါန်နီ အား ဆေးရုံသို့ သွားရောက်၍ အာယာသွလ္လာဟ်ကြီး ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ မေးမြန်းခဲ့ပြီး ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ စလာမ် ပြောကြားသည့် စကားနှင့် ဆုမွန်ကောင်းများကို ပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် ဆရာဝန်များထံမှ ၎င်း၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ကုသမှုနှင့် ပြန်လည်ကျန်းမာလာရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးအခြေအနေများကိုလည်း မေးမြန်းရယူခဲ့ကြပါတယ်။
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၀၁
News ID: 1875209
Your Comment