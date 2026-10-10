ယီမင်တွင် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုကြောင့် ဆေးရုံများ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ထိခိုက် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ယီမင်နိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် ဆေးရုံများနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများမှာ အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ယင်းအခြေ အနေသည် ယီမင်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ပြောကြားချက်အရ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ တိုက်ခိုက်မှုများသည် လူနေ အိမ်ရာဒေသများနှင့် ဆေးရုံများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး၊ ထို့အပြင် ယီမင်နိုင်ငံ အပေါ် ပိတ်ဆို့ထားမှုနှင့် ဆေးဝါးများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်လာခြင်းကို တားဆီးထားမှုတို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးကုသရေးကဏ္ဍ၏ အခက်အခဲများ ပိုမိုဆိုးရွားလာနေချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၀၆:၀၄
News ID: 1875898
Your Comment