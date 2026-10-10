မရ်ဟွန်မ် မီရ်ဇာ အရှ်ရဖ် ဟိုစိုင်းန် ရှန်သ် အတွက် ရက် ၄၀ပြည့် အီဆာလေဆဝါးဗ် မဂျ်လစ် ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မရ်ဟွန်မ် မီရ်ဇာ အရှ်ရဖ် ဟိုစိုင်းန် ရှန်သ် အတွက် ရက် ၄၀ပြည့် အီဆာလေဆဝါးဗ် မဂျ်လစ် ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ယရှိုးမြို့၊ မူရ်လီဒေသရှိ သမိုင်းဝင် ဒါန်ဘီရ် ဟာဂျီ မိုဟမ္မဒ် မိုဟ်စင် အေမာမ် ဘာရာ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဤမဂျ်လစ် အား တွင် H.I မီရ်ဇာ နူးရ် ရဟ်မန် နှင့် H.I ဟာရှင်မ် အဘာစ် တို့က တရား ရေအေးတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။ Photos Credit - Sabbir Hussain
၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၄:၀၁
News ID: 1876024
Your Comment