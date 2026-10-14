ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအပေါ် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို ကန့်ကွက်သည့် ဥရောပတစ်ဝန်း ဆန္ဒပြပွဲကြီးများ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ လန်ဒန် ၊ ဘာလင် နှင့် ရောမ မြို့များ တွင် လူထောင်ပေါင်းများစွာသည် ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအပေါ် အစ္စရေး၏ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုများကို ရှုတ်ချခဲ့ကြကာ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများအပေါ် စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ဆန္ဒပြစုဝေးမှုများကို ဂါဇာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့ နှင့် တိုက်ဆိုင်သည့်အချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၂:၄၃
News ID: 1878233
Your Comment