အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ)ရောင်ဇာတော်မြတ် အတွင်း “နာကျင်မှု၏ သွေးမျက်ရည်မှ ပတ္တမြားဖြစ်လာခြင်း” ပြပွဲကို ဖွင့်လှစ်ပြသ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အောင်မြင်မှုမရမီ နှစ်များအတွင်း အာယာသွလ္လာဟ် ရှဟီးဒ် ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနေအီ (ရ.ဟ) ၏ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကာလ၊ အကျဉ်းထောင်အတွင်း နေထိုင်ခဲ့ရသည့်ကာလနှင့် ပြည်နှင်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည့်ကာလတို့မှ အမှတ်တရများကို အဓိကထားသည့် ဓာတ်ပုံပြပွဲတစ်ခုကို “နာကျင်မှု၏ သွေးမျက်ရည်မှ ပတ္တမြားဖြစ်လာခြင်း” ဟူသော စာအုပ် မှ စိတ်ကူးရယူကာ အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ)ရောင်ဇာတော်မြတ် ရှိ ဒါရိုလ်အိဘာဒါ ရင်ပြင်ဆောင်တွင် ကျင်းပပြသခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်တွင် ပဟ်လဗီအစိုးရ ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် နေ့ရက်များနှင့် အကျဉ်းထောင်အတွင်း နေထိုင်ခဲ့ရသည့်ကာလ၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည့်ကာလတို့တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများအကြောင်း သူ၏အမှတ်တရများကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1878250
Your Comment