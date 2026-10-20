ဘာလ်တစ္စတန်ဒေသတွင် ပထမဆုံးနဲဟ်ဂျုလ်ဗလာဂဟ် ညီလာခံ ကျင်းပ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဘာလ်တစ္စတန်ဒေသ၊ စကာဒူးမြို့၌ ကွယ်လွန်သူ အလာမဟ် ရှိက်ခ် မိုဟ်စင် အလီ နဂျဖီ (ရ.ဟ) အား ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့သည့်အနေဖြင့် ဘာလ်တစ္စတန်ဒေသ၏ ပထမဆုံး နဲဟ်ဂျုလ်ဗလာဂဟ် ညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ညီလာခံသို့ ဘာသာရေးပညာရှင်များ၊ သုတေသီများနှင့် စာပေပညာရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး နဲဟ်ဂျုလ်ဗလာဂဟ် ၏ ပညာရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရေးပါမှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဟောပြောသူများက တရားမျှတမှု၊ လူသားတန်းတူညီမျှရေး၊ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားရေးတို့ကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြပြီး ယင်းကျမ်းပါ ပညာနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ သင်ကြားချက်များကို ဘာသာဂိုဏ်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ကာ လူသားအားလုံးထံ ဖြန့်ဝေပြီး လက်တွေ့ဘဝတွင် ကျင့်သုံးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၉:၅၄
News ID: 1880662
Your Comment