တူရကီနိုင်ငံမှ ပြည်သူ့ စက်ဘီးစီးအဖွဲ့ «ဒီယာဘက်ကီရ်» မှ «မီးနာဗ် » သို့ ခရီးစဉ်အတွင်း ကွမ်းမြို့သို့ ရောက်ရှိ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် နှင့် တူရကီပြည်သူများအကြား ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေး နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး သတင်းစကားကို ပေးပို့ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒီယာဘက်ကီရ်မြို့မှ မီးနာဗ် မြို့အထိ ခရီးနှင်နေသော တူရကီနိုင်ငံသား စက်ဘီးစီးပြည်သူ့အဖွဲ့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်ေန့ မွန်းတည့်အချိန်တွင် ကွမ်းမြို့ သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၄ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနောက် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကွမ်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလာကာ ဇေယာရသ် ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် မြို့ခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၄:၀၉
News ID: 1880854
Your Comment