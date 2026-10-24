တောင်ကြီးတွင် မီးပုံးပျံယမ်း ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားတစ်ဦး သေဆုံး၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့ ကံသာရပ်ကွက်တွင် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက် ညပိုင်းက ညမီးကြီးမီးပုံးပျံအတွက် ယမ်းစပ်နေစဉ် ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လာရောက်ကြည့်ရှုနေသည့် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် Grade-6 ကျောင်းသားတစ်ဦး သေဆုံးပြီး ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ မီးလောင်မှုကို ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် ငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်စဉ်၏ အသေးစိတ်အကြောင်းရင်းကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက စိစစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Photos Credit - KBZTai
၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၂:၅၅
News ID: 1882104
Your Comment