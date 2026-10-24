အဗ်နာသတင်းဌာနတွင် ဘာသာရေးကျောင်းသားများအတွက် အခြေခံမီဒီယာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ကွမ်းမြို့တွင် နေထိုင်ကြသော ဘာသာရေးကျောင်းသားများအတွက် ရည်ရွယ်သည့် အခြေခံ “မီဒီယာကျွမ်းကျင်မှု” သင်တန်းကို မီဒီယာနှင့် အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် သာသနာပြုရေးဌာန၏ ဦးဆောင်မှု၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ဖြစ်သော အဗ်နာ ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အဆိုပါသတင်းဌာန၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဤသင်တန်းတွင် ပါဝင်တက်ရောက်သူများအား အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခြင်း၊ သတင်းအကြောင်းအရာနှင့် သတင်းထောင့်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ မီဒီယာဆောင်းပါးနှင့် သုံးသပ်ချက်များ ရေးသားခြင်း၊ ထို့ပြင် မီဒီယာလုပ်ငန်းများတွင် ဉာဏ်ရည်တု (AI) ကို အသုံးချခြင်းစသည့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပ။ါတယ်။
၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1882113
Your Comment