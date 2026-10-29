အာယာသွလ္လာဟ်ရှိက်ခ်ဟိုစိုင်းန်အဗ်ဒိုလ္လာဟ်မုအ်သူက်မဂျ်မအ်အေဂျဟာနီအဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အဆင့်မြင့်ကောင်စီဝင် ဖြစ်သူကူဝိတ်နိုင်ငံသား အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် ဟိုစိုင်းန် အဗ်ဒိုလ္လာဟ် မုအ်သူက် သည် အဆိုပါညီလာခံ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာရမ်ဒွါန်နီ နှင့် အီရန်နိုင်ငံ ၊ ကွမ်းမြို့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ထိုတွေ့ဆုံမှုတွင် ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ် များနှင့် ဘာသာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအပေါ် ကူဝိတ်အာဏာပိုင်များ ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်များ၏ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ မကြာသေးမီက ကူဝိတ်နိုင်ငံ၏ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးသည် အခြေအမြစ်မရှိသော စွပ်စွဲချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် ဟိုစိုင်းန် အဗ်ဒိုလ္လာဟ် မုအ်သူက် အား သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၂၆
News ID: 1884250
Your Comment