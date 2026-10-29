အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်က ဆယက်ဒါ ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော် မြတ် သို့လာရောက် ဇေယာရသ် ပြု ပြီးနောက် ဒေါ်လာ ၅ သန်း လှူဒါန်း ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ် အလီ ဖာလိဟ် အယ်လ်ဇိုင်ဒီ သည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဒမတ်စကတ်မြို့ရှိ ဟဇရသ် ဆယက်ဒါ ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော် မြတ် သို့ သွားရောက်ဇေယာရသ် ပြု စဉ် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း လှူဒါန်းခဲ့ပြီး၊ ယင်းအနက် ဒေါ်လာ ၅ သန်းကို ရောင်ဇာ တော်၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတ်မှတ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၁
News ID: 1884252
Your Comment